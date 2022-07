ONZE OPINIE: Een hervorming over pensioenen moet werken belonen. Niet minder, maar meer

Wordt dit de zomer van de sproetjes­pen? Klein stiftje plots razend populair: “Het is een verjon­gings­kuur zonder botox”

In de middeleeuwen was het nog een teken van hekserij, maar vandaag dienen sproetjes om mee uit te pakken. Van Clara Cleymans over Meghan Markle tot Victoria Beckham: allemaal zijn ze fan van de ‘sproetjespen’. Met het stiftje kan je sproetjes faken of extra benadrukken. Een schitterend idee, aldus beauty-expert Véronique Leysen. “Het is een verjongingskuur zonder botox.”

