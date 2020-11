ONZE OPINIE. Ecolo gedraagt zich als een olifant in een porseleinkast: een prachtig cadeau voor N-VA

Par­ket-generaal vraagt uitleve­ring van mededader bij moord op PS-kop­stuk André Cools in 1991

25 november Cosimo Solazzo, die in België veroordeeld werd voor zijn deelname aan de moord op minister van Staat André Cools in 1991, is onder elektronisch toezicht geplaatst in zijn woonplaats in Italië nadat hij in april opgepakt werd in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Dat schrijft L'Avenir woensdag. Hij werd in 2004 bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel door het hof van assisen van Luik. Het parket-generaal van Luik heeft zijn uitlevering gevraagd.