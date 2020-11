Onze opinie. “Draai ons alsjeblieft geen rad voor de ogen. De schade nadien is zoveel erger”

De lockdown evalueren op 1 december, om Sinterklaas te redden? Volhouden tot 13 december, om Kerstmis te redden? Hashtag Save Christmas. Toegegeven: dat klinkt goed. En de nood om ons aan een strohalm te kunnen vastgrijpen, is groot. De dagen zijn donker, het gemoed is zwaar en de polarisering laait op. Maar draai ons alsjeblieft geen rad voor de ogen, de schade nadien is zoveel erger. Enkele politici beseffen dat, thank God. Save Christmas? Een traditioneel feest wordt het niet. En behoed ons ook van zij die proberen te zalven door te zeggen dat we dan wel in juni bij een graad of 25 'O denneboom' zullen zingen. 'Schat, geef je de kroketjes even door? Oh, en vergeet de sangria niet.' Alleen door de waarheid te zeggen, krijg je de burger mee in je verhaal. Niet zomaar hanteerde de BBC in de Tweede Wereldoorlog het principe: we vertellen de waarheid over onze nederlagen, dan geloven ze onze overwinningen.