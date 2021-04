Onze opinie. Dolfinaria zijn in Brussel voortaan verboden, maar van strengere controles op vzw's is nog geen sprake

Apotheken begonnen met verkopen zelftests, stormloop blijft uit

6 april De eerste zelftests voor het coronavirus gaan sinds deze ochtend van de hand in de apotheken. In de Medi-Marketapotheek van Evere, waar Medi-Market een persmoment organiseerde, is er geen stormloop op de zelftests. Ook in andere apotheken is er geen sprake van een overrompeling of extreme drukte.