ONZE OPINIE. De zaak De Pauw wordt een symbooldossier. Maar op welke manier?

Net zoals het proces tegen Harvey Weinstein, is de zaak “De Pauw” een symbooldossier. Als de machtigste Hollywoodproducer veroordeeld kon worden voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan zouden veel andere vrouwen die er mee geconfronteerd worden -of ze nu in de supermarkt werken, de bank of een school- evengoed klacht durven indienen. De zaak had zo’n impact omdat ze zo zwart-wit was. Je moest niet lang naar het dossier kijken om te beseffen dat Weinstein een seksueel roofdier was. De grote vraag die over het proces De Pauw hangt, is of de feiten even onomstreden zullen blijken te zijn. Want wanneer dat niet zo is, kan een symbooldossier je ook in de voet schieten.