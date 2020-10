ONZE OPINIE. “De waarheid van Jambon past niet in het kraam van N-VA”

Dus blijft het recept onveranderd. De sluiting van de horeca is dan wel mee goedgekeurd door partijgenoot en Vlaams minister-president Jan Jambon, het is in de communicatie van N-VA toch weer de schuld van een ander. Jambon heeft dat volgens de partij alleen maar goedgekeurd omdat hij “helemaal alleen” stond op het Overlegcomité. Dat klopt niet: ook Hilde Crevits (CD&V), Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en de MR hebben hun best gedaan om de horeca toch deels open te houden, tegen de tandem De Croo-Vandenbroucke in. Dat zeggen zij niet alleen, dat zegt ook Jambon zélf. Maar die waarheid past niet in het kraam van zijn partij.