Onze opinie. “De vraag is niet óf de regering woensdag nieuwe maatregelen neemt, maar hoe hard die moeten zijn”

Opnieuw zullen er stemmen zijn die pleiten om “alles dicht te doen” zoals in Nederland. Ook bij de vorige golf - nog maar enkele weken geleden - waren er experts voor wie de maatregelen nooit streng genoeg waren. Maar ook al was het parcours bochtig, grillig en frustrerend: zo gek blijken de keuzes die we in België gemaakt hebben niet te zijn. Er is net op tijd geremd om een implosie van de zorg te voorkomen, maar tegelijkertijd is er gekozen voor maatregelen die toch nog heel wat vrijheid laten. Een sluitingsuur in de horeca om 23 uur is vervelend, maar het is niet zo dat ons sociaal leven daardoor helemaal op slot zit. Net zoals de impact op leerlingen en scholen tot een minimum werd beperkt. Ook voor de boostercampagne verdient België lof. Minder dan een handvol landen in Europa doet beter, en in sommige Vlaamse provincies is daar bovenop de turbo ingeschakeld. Onder andere in Antwerpen leek het dit weekend alsof echt quasi iedereen op hetzelfde moment zijn boosteruitnodiging kreeg.