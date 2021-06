ONZE OPINIE. “De vraag is niet hoe hard de liberalen het zullen spelen, maar hoelang we hoge lasten op arbeid nog moeten compenseren met paradepaardjes”

Minstens 500 miljoen euro per jaar. Zoveel kost het vandaag om een zelfstandige levenslang vrij te stellen van RSZ-bijdragen op het loon van zijn eerste werknemer. Het was één van de paradepaardjes van de regering-Michel. En zoals het geval was bij de meeste paradepaardjes werd de kost ervan schromelijk onderschat.