ONZE OPINIE. De Vlaamse regering heeft water met vuur verzoend. Maar uit de as herrezen? Nog niet

Viroloog Van Gucht: "CST is een nuttige tool in de gereed­schaps­kist”

Het Covid Safe Ticket (CST) is een nuttige tool in de gereedschapskist, samen met andere instrumenten als het mondmasker en afstand houden. Dat hebben zowel viroloog Steven Van Gucht als motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste gezegd in het Vlaams Parlement. Maar, zeggen beide wetenschappers ook, “het gebruik moet beperkt zijn”.

23 februari