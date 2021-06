Onze opinie. De sociale dialoog moet vandaag meer zijn dan het klassieke stramien van wat geven en nemen, met het oog op sociale vrede

OVERZICHT. Versoepe­lin­gen van start met nog gemiddeld 67 ziekenhuis­op­na­mes per dag en met 319 patiënten op intensieve

6:30 We beginnen V-day - met de ‘V’ van versoepelingen - met nog 319 coronapatiënten op de afdelingen intensieve verzorging en met gemiddeld 67 hospitalisaties per dag. Het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen in ons land is ook verder gedaald. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal overlijdens is wel licht gestegen.