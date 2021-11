ONZE OPINIE. De samenleving openhouden is één iets, het volk mee krijgen in een nieuwe fase van een grillige pandemie een ander

Er zijn verschillende redenen om geen lockdown à la Nederland in te voeren, maar het vertrouwen behouden in vaccins is een van de politieke drijfveren. Dat vaccinatie geen ticket bleek naar het beloofde rijk der Vrijheid, gaf het vertrouwen een deuk. Niet alleen in politici, ook in vaccins. Die vaccinatiegraad is geen waterdichte dijk, maar wel een zeer belangrijke. Dat is geen gevoel, dat blijkt uit de feiten. Een lichtpunt op deze donkere dagen is dat Brits onderzoek zo’n derde prik met Pfizer zelfs de beste bescherming noemt. Ook in Israël dalen de besmettingen na de boosterprik. Dan is het eenvoudig: maak vaart, prik. De leverproblemen uit de eerste vaccinatiecampagne zijn vandaag niet van tel en dus geen excuus. Avanti!