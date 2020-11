ONZE OPINIE: “De regering wil tonen dat ze niet soft is, maar blaast wel heel hoog van de toren”

Is het u ook al opgevallen hoeveel straffe taal de zelfverklaarde positieve en serene regering al heeft verkocht op amper 7 weken tijd? Nultolerantie, 1 op 3 bestuurders controleren, strafbare feiten altijd vervolgen en extremisten komen er niet in - om er maar enkele te noemen. Hoewel de meeste ministers en staatssecretarissen graag benadrukken hoe anders zij het zullen aanpakken, gaan ze toch opvallend vaak graaien in de platenkast van hun voorgangers. Het zijn mooie ambities, dat wel. Maar als eerdere ministers er hun tanden al op stuk beten, blaas dan niet meteen zo hoog van de toren.