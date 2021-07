ONZE OPINIE. “De pensioenminister lijkt de studiemethode-Rousseau te gebruiken: te laat beginnen, voor extra stress”

Vlieghe: “Nog een hele zomer voorzich­tig blijven, anders komen we weer in de problemen”

8 juli Infectiologe Erika Vlieghe waarschuwt voor de verdere opmars van het coronavirus. Twee derde van de Belgische bevolking is immers nog niet volledig gevaccineerd. “We zullen nog een hele zomer voorzichtig moeten blijven om het virus niet opnieuw vrij spel te geven, anders komen we opnieuw in de problemen”, verklaarde ze in ‘Terzake’.