ONZE OPINIE. De peiling van het witte konijn

Ruim 500 Vlamingen vorig jaar ongeschikt verklaard om voertuig te besturen

Rijgeschiktheidscentrum CARA, een afdeling van verkeersinstituut Vias, heeft in 2021 in totaal 4.660 dossiers afgehandeld uit Vlaanderen. Voor 543 personen (of 11,6 procent) volgde een negatief advies. Bijna de helft van de mensen die CARA wel nog geschikt bevond voor het verkeer, moest een of meerdere aanpassingen aan het voertuig doorvoeren, zo blijkt uit cijfers van Vias.

13:21