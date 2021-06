ONZE OPINIE. De partij die niet raakt

Is Joachim Coens bij de pinken? 10 procent haalt CD&V nog. 14,2 procent was op 26 mei 2019 al een kaakslag van jewelste. 45% was de partij ooit waard, dat is zelfs niet langer het kiespotentieel. 23,3% kan de partij op haar paasbest nog halen volgens De Grote Peiling. Dat is net niet de 24% die Joachim Coens voor 2024 op het oog heeft. ‘De weg vooruit’ gaat enkel achteruit. Het is een dieptepunt. CdH als kleine broertje? Straks zijn cdH en CD&V een tweeling die nog nauwelijks boven tafel komt piepen. ‘Waar een wij is, is een weg’, declameerde de partij ooit. Wat ooit een volkspartij was, is nu bijna weg.