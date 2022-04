ONZE OPINIE. “De opstand in de kinderopvang gaat Wouter Bekes petje te boven”

Belgische toeriste op Sri Lanka aangerand door hoteluitba­ter die ‘Chinese acupunc­tuur’ aanbiedt

Op het Zuid-Aziatische eiland Sri Lanka is een hoteleigenaar (49) opgepakt voor de aanranding van een Belgische toeriste (33). De vrouw had verteld over haar rugpijn, waarop de man een behandeling ‘Chinese acupunctuur’ aanbood. Daarbij ging hij over de schreef.

30 maart