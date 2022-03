ONZE OPINIE. De nieuwe maatregelen dempen de kostenstijging minder dan misschien verhoopt en kosten de overheid tegelijk veel geld

Brussel Nieuwe wereldwij­de klimaatsta­king op 25 maart in Brussel

De klimaatactivisten van Fridays for Future en Youth for Climate Belgium maken zich op voor de volgende Global Climate Strike. Die vindt in België plaats op 25 maart met een nieuwe klimaatmars in het centrum van Brussel. Met de slogan #PeopleNotProfit vragen ze om klimaatrechtvaardigheid, zodat winsten niet boven mensen worden gezet.

