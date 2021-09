ONZE OPINIE. De MR van Bouchez is geen haar beter dan de PS van Magnette als het om overheidsuitgaven gaat

Meer geld besteed aan alcohol en afhaalmaal­tij­den door coronapan­de­mie, minder aan kleding

15 september Het coronajaar 2020 heeft het uitgavenpatroon van de Belg ingrijpend veranderd. De aankoop van alcohol steeg gemiddeld met 10 procent en we gaven drie keer zoveel uit aan afhaalmaaltijden als in 2018. Aan kleding gaven we dan weer minder uit. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel die Knack-journalist Ewald Pironet en VRT-journalist Michaël Van Droogenbroek publiceren in hun boek “Investeren in de eerste helft van je leven”.