ONZE OPINIE. “De kunst van Jan Fabre weren is evengoed ‘grensoverschrijdend gedrag’”

Nog geen akkoord over half miljard dat Vlaanderen terug wil van federale regering

Het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten is het nog niet eens geraakt over de Vlaamse eis om een half miljard euro terug te krijgen van het federale niveau, een misrekening die het gevolg was van de zesde staatshervorming. Een later - fysiek - Overlegcomité op 1 juni zou het punt opnieuw moeten opnemen.

18:19