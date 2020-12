ONZE OPINIE. De koffietafel verdient ook een lobby

Commotie over uitspraak Conner Rousseau in ‘Terzake’: “Binnen­draai­en? Voor een volwassen man ‘een beetje weird’”

1 december Sp.a-voorzitter Conner Rousseau was gisterenavond te gast bij ‘Terzake’ op Canvas. Hij had het over de coronamaatregelen en de langetermijnvisie die daarbij nodig is. “We moeten ervoor zorgen dat er perspectief is, op op café gaan, op elkaar terug kunnen vastpakken of op een onbekende binnendraaien op een festival”, klonk het. Dat laatste schoot bij verschillende kijkers in het verkeerde keelgat, zo blijkt uit reacties op sociale media.