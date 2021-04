ONZE OPINIE. De eerste grote ideologische strijd tussen socialisten en liberalen is een feit en ligt nu op de straatstenen

Per ongeluk geloosde inkt kleurt beek nabij Bergen fluoblauw

28 april Al vijf dagen lang heeft het beekje in Ghlin, een deelgemeente van Bergen in de provincie Henegouwen, een felblauwe kleur. Het Waalse overheidsagentschap SPW heeft nu de oorzaak gevonden: er is per ongeluk blauwe inkt gelekt bij een lokale drukkerij. Vrijdag kunnen de opkuiswerken beginnen.