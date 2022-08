ONZE OPINIE. De doodrijder van Francis moet niet vervolgd worden voor onvrijwillige doodslag, wel voor doodslag of moord

Niemand kan zich inbeelden hoe immens het verdriet moet zijn voor de ouders van Francis, tenzij je ooit een kind verloren hebt dat werd doodgereden door een chauffeur die veel te veel gedronken had, daarbij ook cannabis had gerookt en na het dodelijk ongeval nog snel wegreed, in de hoop nooit gevat te worden. Die andere ouders bestaan, want Francis is niet de eerste jongen die op deze verschrikkelijke manier een heel leven ontnomen wordt. En — veel erger nog — Francis zal ook niet de laatste zijn. Elke twee uur veroorzaakt een autobestuurder onder invloed van alcohol in ons land een ongeval met doden of gewonden. Herlees die zin: elke twee uur veroorzaakt een autobestuurder onder invloed van alcohol in ons land een ongeval met doden of gewonden.