Onze opinie. De dijken staan op breken, de eerste barsten zien we al

En voor het geval we het even vergeten waren, was daar gouverneur Cathy Berx - bravo voor haar kordate optreden in Antwerpen deze zomer, trouwens - die duidelijk aanstipte: in de lockdown raakten we 30% van de jongeren kwijt. Geen laptop. Geen internet. Geen rustige werkplaats. Weg. In september stelden pedagogen vast dat de lockdown leidde tot een halfjaar leerachterstand en ook de eenzaamheid speelde onze kinderen parten. Nog erger is het dat Child Focus moest vaststellen dat de lockdown een heleboel kinderen veroordeelde tot kindermisbruik. De scholen sluiten? Ja, het is bijzonder delicaat.