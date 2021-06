Onze Opinie. De dag dat we weer mogen

Twee uur waren er geen angstgevoelens, het verhaal slokte ons op. Dat is het voordeel aan bioscoopzalen: je loopt niet even naar de keuken, je telefoon zit weg. Je zit, je kijkt, je laat je meeslepen, je vergeet. Zo helend kan cultuur zijn. Uiteraard was het in deze crisis niet altijd mogelijk, maar we hadden meer cultuur kunnen gebruiken. Want als het buiten donker is, kan kunst licht brengen. Maar te vaak werd het stiefmoederlijk behandeld. En al zeker in de versoepelingen.