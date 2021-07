ONZE OPINIE. “De dag dat de PS de regering laat vallen over illegale hongerstakers, danst Vlaams Belang de polonaise”

Eigenlijk is het dossier van de hongerstakende ‘sans-papiers’ in de Brusselse Begijnhofkerk niet zo ingewikkeld. Tenminste, voor wie alle emotie opzij durft schuiven. De aanwezige migranten kunnen allemaal een aanvraag indienen om hier in ons land te verblijven. Oordeelt onze overheid na onderzoek dat ze daar geen recht op hebben omdat onze wetten het niet toelaten, dan moeten ze hun geluk helaas elders zoeken. Dat is niet hard. Het is correct. Wat mensen in zo’n geval niet kunnen doen, is de arm van onze regering omwringen met een hongerstaking. Iedereen mag het proberen - we leven in een vrij land - maar niemand kan verwachten dat het ook werkt. Een regering die zichzelf respecteert, geeft niet toe aan emotionele chantage.