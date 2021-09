Voor alle duidelijkheid: we zijn geen pleitbezorgers van de coronapas op restaurant. Elke vezel sputtert tegen als we daarover voorstellen horen en ja, we vragen ons soms af of we daar niet te makkelijk in meegaan. Ons epidemiologisch geduld is op. We dachten dat we vandaag al lang verlost zouden zijn van alle regels. Gelukkig zullen we in Vlaanderen grotendeels ontsnappen aan de coronapas voor dagdagelijkse uitstapjes: het is niet nodig, zeggen politici, dankzij de vele mensen die zich lieten vaccineren.