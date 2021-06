ONZE OPINIE. De bom die Zuhal Demir dropte, kan een splinterbom worden

De stof is kankerverwekkend, of staat zo te boek, want wetenschappelijk onderzoek is niet sluitend. Research naar kanker in Zwijndrecht toont tegelijk aan dat er niet meer kankers zijn met een mogelijke link aan de chemische stof dan de rest van Vlaanderen. Maar het goedje zit wel overal. En dan zijn er de Antwerpse bodemstalen die wel geruststellen. Bij de fabriek zijn de normen overschreden, maar daar is geen menselijke activiteit. Het is verwarrend. De kwieke dames en heren op gezegende leeftijd van Zwijndrecht denken er het hunne van. Dat ze al achttien jaar van hun peren proeven en al even lang in zoete zonde leven. Maar hoe groot is het gevaar nu echt? Dat is de hamvraag. En wie betaalt nu echt voor het opkuisen van de vervuilde grond? De vervuiler, het miljardenbedrijf 3M dus, of de burger? Hoe kan het dat zoveel onderzoeken wezen op een probleem, maar er niet werd ingegrepen? Het is voer voor de onvermijdelijke onderzoekscommissie die vandaag groen licht krijgt.