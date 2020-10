Onze opinie. De Belgische coronastrategie? Een grabbelton waaruit af en toe een maatregel wordt geplukt

Al maanden leven we met coronamaatregelen in België, maar elke dag wordt duidelijker dat het belangrijkste ontbreekt: een coronastrategie. Wat is het doel van de verstrengingen? Gaan we “leven met het virus” of willen we het volledig van ons grondgebied wegvagen en daarna ook weghouden? Het antwoord op die vragen heeft enorme consequenties voor hoe lang we de verstrengingen zullen moeten volhouden, hoe we met grenzen en reizen omgaan en hoe vaak we zullen moeten schakelen tussen versoepelingen en halve lockdowns. Maar één ding staat vast: zolang we geen keuze maken, staat België een bosbrand te blussen waarvan het geen idee heeft hoe het die ooit weer onder controle moet krijgen.