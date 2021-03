Onze opinie. “De belangen botsen. In de regering. Tussen de regeringen. In dezelfde partij”

Als je naar sommige ministers en politici luistert, lijkt het quasi onmogelijk dat het virus circuleert in onze samenleving. We gedragen ons werkelijk allemaal voorbeeldig, helemaal in lijn met de coronaregels. Ministers springen in de bres voor wie onder zijn of haar vleugels valt. Politici kijken naar hun kiezers. De belangen botsen. In de regering. Tussen de regeringen. In dezelfde partij. Eén voor allen, allen voor één? Niet echt.