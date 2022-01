ONZE OPINIE. De barometer blijkt misschien toch schoon van ver maar verre van schoon

Zorgorgani­sa­ties vragen Overlegco­mité vaccinatie­plicht in te voeren voor alle personeel

Verschillende organisaties die de belangen van zorginstellingen verdedigen hebben premier Alexander De Croo (Open Vld) donderdag in een brief gevraagd om de vaccinatieplicht niet alleen voor het zorgend personeel in te voeren, maar voor alle medewerkers. De brief, ondertekend door onder meer Zorgnet-Icuro en VVSG, komt er in aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag. Ze willen ook duidelijkheid over de datum waarop die plicht in werking zal treden.

20 januari