Onze opinie. De arbeid van onze experts was voorlopig dan wel gratis, maar niet helemaal belangeloos

Iraanse terreurver­dach­te in Belgische cel blijkt topspion die in heel Europa Iraanse spionnen aanstuurde

1 februari Een Iraanse diplomaat die twee jaar geleden in ons land werd opgepakt en achter een verijdelde aanslag op de Iraanse oppositie zou zitten, blijkt een topspion te zijn die in heel Europa Iraanse spionnen aanstuurde. Dat meldt VRT NWS maandag na het inkijken van nieuwe vertrouwelijke documenten. Donderdag valt in Antwerpen de uitspraak over de mislukte bomaanslag.