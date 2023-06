ONZE OPINIE. “De acute regeringsval is afgewend, maar er is maar een vonk nodig”

Wij maakten de rekening van Rock Werchter: hoeveel houden Herman Schuere­mans en Live Nation nu zelf over aan de steeds duurdere tickets en pintjes?

De prijs voor een combiticket van Rock Werchter is de voorbije twintig jaar bijna verdrievoudigd. Ook voor de veelbesproken drankbonnetjes moeten festivalgangers intussen het dubbele betalen. En dan zijn er nog de parkings, de camping... Wat brengt dat allemaal op? We doken backstage in de boekhouding van ’s lands grootste muziekfestival, op zoek naar de miljoenen van Herman Schueremans en Live Nation. “Eigenlijk zou de muziekliefhebber moeten zeggen: ik heb genoeg van die idiote prijzen, ik ga niet meer naar festivals. Maar dat gebeurt dus niet.”