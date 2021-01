ONZE OPINIE. Dat wij ons vragen stellen bij de snelheid die leidt naar het rijk der vrijheid? Het zou er nog aan mankeren

Soms zijn de handen van de politiek gebonden en zet ze noodgedwongen een stap achteruit in de 'Grote Vaccinatiecampagne'. De overheid wikt, Pfizer beschikt. Als de producent werken uitvoert om de productie op te voeren en daarom de levering even terugschroeft bijvoorbeeld. Of als de producent minder levert omdat volgens de letters van het contract België - en dus heel Europa - de geleverde dosissen al kreeg. Maar Pfizer staat ver van Dokters van de Wereld. Als het bedrijf kan innen, zal het innen. Het is dus een tikkeltje naïef om uit te gaan van grote goodwill bij zo'n gigant. Zes en soms zelfs zeven vaccins in plaats van vijf? Gratis bestaat niet. En al zeker niet in de farmaceutische industrie.