ONZE OPINIE. “Dat het parlement de nood hoog acht om voor het plasincident vervroegd samen te komen? Zo ondergraaf je je eigen sérieux”

“Twee jaar lang mocht de consultant 2.200 euro per dag factureren”: parket start onderzoek naar duur contract voor vriend NMBS-baas

Het parket van Brussel is een onderzoek gestart naar de manier waarop een vriend van spoorbaas Sophie Dutordoir een zeer winstgevend contract in de wacht heeft kunnen slepen bij een dochterbedrijf van de NMBS. Een interne audit bracht al onregelmatigheden aan het licht, maar justitie wil dieper spitten om na te gaan of er sprake is van strafrechtelijke feiten. “Hij verdiende meer dan de CEO van de NMBS zelf.”