ONZE OPINIE. “Dat het parlement de nood hoog acht om voor het plasincident vervroegd samen te komen, ondergraaft hun eigen sérieux”

HLN LEGT UIT ▶ “Je kan nog staatsbons kopen, maar dan moet je 0,12 procent belasting betalen”

Na het overdonderende succes van de verkoop van de eenjarige staatsbon rijst de vraag of er binnenkort nog een nieuwe staatsbon op de markt komt. In ‘HLN legt uit’ beantwoordt onze geldexpert Pascal Paepen de vijf meest gestelde vragen over de staatsbon en wat de toekomst brengt. Want wat gebeurt er nu met al dat geld? En als je te laat was voor de vorige staatsbon, komt er dan nog een herkansing?