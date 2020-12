ONZE OPINIE. Corona heeft ons veel ontnomen, maar niet het plezier van de koers

Overwegend droog, komende nacht hier en daar sneeuw

30 december Het is vandaag vaak bewolkt maar overwegend droog, met maxima rond 4 of 5 graden in het centrum. Vrijdag en het weekend wordt het nog iets kouder met soms kans op winterse neerslag. Maxima dan rond +2 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.