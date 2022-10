ONZE OPINIE. “Charleroi is een onveilige luchthaven voor burgers en bedrijven. Wordt de job van de stakers daar beter van?”

FANC hekelt tijdver­lies van regering rond beslissing over langer openhouden kerncentra­les

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft dinsdag tijdens een subcommissie van het federaal parlement over nucleaire veiligheid stevig uitgehaald naar de regering, die veel tijd verloren heeft laten gaan bij het beslissen over eventuele langetermijnuitbating (LTO) van de kerncentrales in ons land. "Een LTO vraagt de nodige voorbereidingstijd. Geen weken, geen maanden, maar jaren", benadrukt An Wertelaers, directeur van het departement 'Inrichtingen en Afval' bij de nucleaire waakhond.

