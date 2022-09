ONZE OPINIE. “CD&V wil zich niet meer laten temmen, maar kan klauwend ten onder gaan”

Crisis in Vlaamse regering compleet. Ten laatste donderdag September­ver­kla­ring: "Aan Vlaming verplicht om tot akkoord te komen”

De Vlaamse regering heeft geen akkoord bereikt over de begroting. De Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon wordt uitgesteld. Volgens de minister-president is zijn regering “niet in het gedrang”, zo vertelde hij bij aankomst in het parlement, waar hij een korte verklaring aflegde. “Omdat de noden van de Vlamingen groot zijn, is het de wens van de regeringspartijen om zo snel mogelijk tot een vergelijk te komen”, zei Jambon. Pas dinsdag schuiven de ministers weer rond de tafel voor een nieuwe ronde. Het Vlaams Parlement komt ten laatste donderdag om 14 uur samen voor de uitgestelde Septemberverklaring.

