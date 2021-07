ONZE OPINIE. Brussel is een bruisende en fantastische stad, maar plan graag uw bezoek wanneer de uitbraak onder controle is

Bubbel verkleind tot 5, avondklok vanaf 23.30 uur, alle sportactiviteiten verboden... Deze nieuwe maatregelen voor de provincie Antwerpen, genomen door gouverneur Cathy Berckx (CD&V) en burgemeester Bart De Wever (N-VA), blokletterde Het Laatste Nieuws exact één jaar geleden op de voorpagina. Een paar dagen eerder had Marc Van Ranst getweet:



“Antwerpen is een bruisende en fantastische stad, en een bezoek meer dan waard. Maar niet nu. Antwerpen strijdt momenteel tegen een grote Covid19-uitbraak. Plan graag uw bezoek aan Antwerpen wanneer deze uitbraak weer onder controle is.”



Er waren op dat moment 914 besmettingen per week in die provincie. Een jaar later zijn er in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest 1.679 besmettingen per week, bijna het dubbele dus. Terwijl toen het sociale leven in en rond Antwerpen opnieuw helemaal op slot ging, kan je vandaag rond het station Brussel-Zuid naar de kermis. Je kunt er in een goed gevuld voetbalstadion Anderlecht onderuit zien gaan tegen Union. Je mag er bij je thuis etentjes met vier koppels organiseren, net zoals in de rest van het land.