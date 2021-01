ONZE OPINIE. “Bijna een jaar na de eerste golf lijken we even onbeholpen te kijken naar de nieuwe mutaties van het virus”

Nog vlak voor kerst klonk Marc Van Ranst sussend en relativerend over de Britse en Zuid-Afrikaanse variant. Virussen muteren nu eenmaal voortdurend, was de teneur. Weinig om je echt zorgen over te maken. Zelfs of de varianten wel echt besmettelijker zijn, werd betwijfeld. “In elke epidemie zijn er momenten dat mensen beginnen over een zogenaamde ‘superstam’, iets dat gevaarlijker is dan het oorspronkelijke virus”, klonk het toen in een interview met deze krant. “De Britse variant zou 70 procent meer besmettingsvermogen hebben dan de oorspronkelijke, maar voor mij is dat niet onomstotelijk bewezen … Je kan dat op een superstam steken, maar de grote factor is nog altijd ons gedrag.”