ONZE OPINIE. “Bereid je voor op het ergste? Na de uitspraak van de premier gingen de politieke ballonnetjes meteen de lucht in. Oude gewoontes leer je blijkbaar érg moeilijk af”

Winter is coming? Dat hebben we inmiddels wel door. Na de vakantie wenkt de recessie. Wij misgunnen politici en hun gezin geen vakantie, maar je vraagt je af: werkten ze in de schaduw van de zomerzon door aan een winterplan? Pompen we straks al het mogelijke gas in Europa op? Laten we ‘onmogelijk langer open te houden’ kerncentrales toch langer draaien? Kijken we versneld naar de duurzame energietoekomst? Politiek was het weken windstil terwijl het stormt. “Hope for the best, prepare for the worst”, aldus de premier. Bereid je voor op het ergste? Een plan? Na de uitspraak van de premier gingen de politieke ballonnetjes meteen de lucht in. Oude gewoontes leer je blijkbaar érg moeilijk af.