ONZE OPINIE. “Bejaarden in financiële nood? De Vlaamse regering geeuwt en slaapt verder”

Cel Vermiste Personen behandelde vorig jaar meer dan 70 zorgwekken­de verdwijnin­gen per maand

In 2021 behandelde de Cel Vermiste Personen van de federale politie maar liefst 863 zorgwekkende verdwijningen in ons land, oftewel een gemiddelde van 72 dossiers per maand. Hoewel de eenheid slechts uit zo’n vijftien speurders bestaat, slagen zij erin om 94 procent van de dossiers op te lossen. “Een dossier oplossen betekent dat we een vermist persoon terugvinden, levend of dood”, zegt politiecommissaris David Rimaux in de Waalse krant ‘La Meuse’.

12 april