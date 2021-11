ONZE OPINIE. Beduusd door het gefaalde Rijk der Vrijheid, lijkt men de burger geen horizon meer te durven bieden

Het begon niet slecht. De regeringen leken weg te blijven van een kluwen aan regels waarin een kat haar jongen niet meer vindt. Geen gecijfer met bubbels en knuffelcontacten, alleen de boodschap: beperk je contacten. Houd afstand. Dat anderhalve meter een goede leidraad is, moet na anderhalf jaar niet meer worden herhaald. Goede ventilatie wordt benadrukt. Eindelijk wordt gevraagd om CO2-meters in te voeren in scholen. Al moet het masker wel weer aan want die uitrol is er niet in één twee drie en de besmettingen tieren er ook welig. Om Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) - die nooit warm werd van een verplichting - niet alleen met de vinger te wijzen, wordt het meten van CO2 logischerwijs ook gevraagd op de werkvloer. Waar we de komende tijd maar één en later twee dagen per week mogen zijn. De energiefactuur die door thuiswerk nog meer oploopt, wordt nog een dingetje.