Onze Opinie. Bart De Wever zoekt alleen camaraderie over de taalgrens om de ordentelijke scheiding van het land te organiseren

Aantal inschrij­vin­gen nieuwe voertuigen in eerste semester “rampzalig”

5 juli In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er bijna een kwart minder nieuwe wagens ingeschreven in ons land in vergelijking met 2019. De occasiemarkt doet het beter dan in de twee voorgaande jaren. Dat blijkt maandag uit recente cijfers van de mobiliteitsfederatie Traxio, die spreekt van een “zorgwekkende trend”.