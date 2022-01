ONZE OPINIE. Als zelftesten plots meer belang krijgen in deze vijfde golf, dan is de kostprijs een drempel

In de nieuwe teststrategie komen zelftesten plots veel meer in het vizier. De PCR-testen worden afgebouwd om de testcentra niet te doen kraken. Dus wordt gevraagd aan u, aan mij en aan iedereen om zichzelf preventief te testen. Vooral aan ouders wordt gevraagd om hun schoolgaande kroost te testen. We willen hier niet sentimenteel doen over een wisser vier keer ronddraaien in de neus van een kind, maar wie het al probeerde bij een vierjarige weet dat het kan leiden tot het nodige drama. Los daarvan kan je je afvragen of ouders willen betalen voor zo’n wekelijks ritueel bij kind 1, kind 2 en kind 3.