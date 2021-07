ONZE OPINIE. Als Pukkelpop niet veilig kan doorgaan, dan hebben we als maatschappij gefaald

Er zullen genoeg jongeren zijn die niet wakker liggen van de zomerfestivals, maar voor velen onder hen voelt Pukkelpop na dit verschrikkelijke anderhalve jaar even noodzakelijk als - ik zeg maar iets - twee weekjes Provence of Costa del Sol voor het gemiddelde Vlaamse gezin. En toch hebben we een systeem uitgedokterd om die allemaal te laten vertrekken. Supporters van de Rode Duivels vlogen van Sint-Petersburg naar Sevilla naar Munchen. Zondag zat een volledige festivalwei 135 spannende minuten opeengepakt in een voetbalstadion in Londen, de Europese hoofdstad van de Deltavariant. Die nacht nog ontplofte Rome in een bacchanaal.