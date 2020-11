ONZE OPINIE. “Als onze politici de economische en mentale schade écht willen beperken, houden ze de zak met cadeautjes zoveel mogelijk dicht”

Nog voor CD&V de christelijke hoogdag probeerde te redden van een eenzaam avondje met een takeaway-maaltijd in de sofa, ijverde MR voor een grotere kerstbubbel. Maar voor het heropenen van de winkels stonden de Franstalige liberalen pas echt op de barricaden. Een kwestie van leven of dood, is het oordeel van minister van Middenstand Clarinval. Ik weet niet of hij dat durft te herhalen op de dienst intensieve zorg waar zijn collega Sophie Wilmès tegen corona vocht. Maar knoop het in uw oren: MR is de partij van de eenzame en de zelfstandige Belg. Ook N-VA hamert op het heropenen van de winkels. Corona heeft dit jaar veel kunnen lamleggen, maar niet de partijpolitiek. Niet de neiging van partijen om zich te profileren. Het is de aard van het beestje.