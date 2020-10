ONZE OPINIE. “Als een avondklok volgens experts een efficiënte maatregel is, laten we die rationele keuze dan gewoon maken”

OVERZICHT. Bijna 1.800 coronapa­tiën­ten in Belgische ziekenhui­zen, gemiddeld aantal besmettin­gen verdubbeld ten opzichte van week eerder

8:42 Er liggen momenteel 1.777 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 313 op intensieve zorgen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het is sinds half mei geleden dat er nog zoveel Covid-19-patiënten in het hospitaal lagen. Alle cijfers blijven de verkeerde kant opgaan. Het trieste dagrecord van vrijdag 9 oktober is inmiddels bijgesteld naar 7.481 nieuwe besmettingen.