ONZE OPINIE. “Als de angst zo weinig concreet is en zelfs voorbarig, dan neigt het naar machtsmisbruik”

Vlieghe: “Van een degelijke evaluatie kunnen we alleen maar beter worden”

“Van een degelijke evaluatie kunnen we alleen maar beter worden.” Dat schrijft infectioloog Erika Vlieghe namens de leden van de expertengroep GEMS in een opiniestuk voor ‘Knack’. De reactie komt er na enkele oproepen in de pers om het coronabeleid in België door onafhankelijke onderzoekers onder de loep te laten nemen. In onze krant schreef onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert er dit opiniestuk over.

11:40