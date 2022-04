ONZE OPINIE. ADIV koopt wifirouters van Huawei? Van een inlichtingendienst verwacht je de grootste voorzichtigheid

“Bescher­ming voor mensen uit onveilige landen die Oekraïne ontvluch­ten, is mogelijk”

Wie zijn land is ontvlucht en permanent in Oekraïne verbleef, kan ook in ons land tijdelijke bescherming krijgen als die persoon niet veilig kan terugkeren naar het thuisland. Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) donderdag weten. Wie wel veilig kan terugkeren, heeft geen recht op een tijdelijke bescherming in ons land.

